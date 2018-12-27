В котельной одной из воинских частей произошла авария, в тяжелом состоянии госпитализирован военнослужащий

В котельной военной части, подчиняющейся оперативному командованию "Юг", произошла авария, с множественными ожогами и травмами госпитализирован солдат срочной службы, сообщила пресс-служба ОК "Юг".

"В одной из подчиненных воинских частей оперативного командования "Юг" в котельной произошла авария - произошел разрыв котла. В результате 20-летний солдат срочной службы получил ожоги и многочисленные травмы", – говорится в сообщении на странице командования в Фейсбук в четверг вечером.

Пострадавший госпитализирован. Ему оказана неотложная медицинская помощь.

О происшествии были проинформированы родители военнослужащего.

"Сейчас состояние солдата врачи характеризуют как тяжелое. Пострадавший военнослужащий получает необходимую квалифицированную медицинскую помощь в военно-медицинском клиническом центре Южного региона", – сказано в сообщении.

По факту было открыто уголовное производство, ведутся следственные мероприятия.