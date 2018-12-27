Австрийская полиция ищет грабителей, напавших на монахов в венской церкви
Сотрудники полиции столицы Австрии ведут в четверг вечером поиск двух грабителей, совершивших нападение на монахов в церкви при монастыре, сообщает Asssociated Press.
Инцидент произошел во второй половине дня в районе Флоридсдорф на севере Вены. Грабители потребовали от монахов отдать все деньги и ценные вещи. Далее завязалась потасовка между преступниками и одним из монахов.
В итоге пять монахов были ранены, один из них получил серьезную травму головы. Возраст пострадавших - от 56 до 68 лет. Их нашли связанными в церкви спустя несколько часов после нападения.
Поиски грабителей пока не дали результатов. По словам очевидцев, один из них говорил по-немецки с сильным акцентом. Следователи завершили, что речь точно не идет о теракте.