Австрийская полиция ищет грабителей, напавших на монахов в венской церкви

Сотрудники полиции столицы Австрии ведут в четверг вечером поиск двух грабителей, совершивших нападение на монахов в церкви при монастыре, сообщает Asssociated Press.

Инцидент произошел во второй половине дня в районе Флоридсдорф на севере Вены. Грабители потребовали от монахов отдать все деньги и ценные вещи. Далее завязалась потасовка между преступниками и одним из монахов.

В итоге пять монахов были ранены, один из них получил серьезную травму головы. Возраст пострадавших - от 56 до 68 лет. Их нашли связанными в церкви спустя несколько часов после нападения.

Поиски грабителей пока не дали результатов. По словам очевидцев, один из них говорил по-немецки с сильным акцентом. Следователи завершили, что речь точно не идет о теракте.