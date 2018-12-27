Боевики в четверг три раза обстреляли позиции украинских военных на Донбассе, без потерь

В течение текущих суток, по состоянию на 18.00, боевики 3 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, сообщается на странице Операции объединенных сил (ООС) в соцсети Фейсбук.

"При этом случаев применения вооружения, запрещенного минскими соглашениями, не зафиксировано", - подчеркнуто в сообщении.

Опорные пункты украинских военных были обстреляны из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе города Авдеевка на Донецком направлении, а также вблизи поселка Пищевик на Мариупольском направлении. Кроме этого, в районе поселка Водяное зафиксирована работа вражеского снайпера.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в течение текущих суток нет.

Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных.