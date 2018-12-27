Арестованному в Москве гендиректору ИСД ужесточили обвинение в хищении средств ВЭБа, продлив срок под стражей

Басманный райсуд Москвы удовлетворил ходатайство следователя Главного следственного управления (ГСУ) Следственного комитета Российской Федерации (СКР) о продлении срока ареста генерального директора корпорации "Индустриальный союз Донбасса" (ИСД) и бывшего владельца российского футбольного клуба "Кубань" Олега Мкртчана, обвиняемого в особо крупном мошенничестве, до 12 месяцев, сообщает газета "Коммерсант" в четверг.

В ходе заседания представитель СКР сообщил, что следствие по делу завершено, а вина фигуранта подтверждается оперативными материалами, показаниями свидетелей и т. п. Сейчас обвиняемый вместе со своей защитой знакомится с материалами дела, которые насчитывают 79 томов.

По данным газеты, завершив расследование уголовного дела О.Мкртчана, СКР существенно ужесточил ранее предъявленное ему обвинение. Если раньше гендиректору ИСД инкриминировали хищение 1 млрд руб., выделенных Внешэкономбанком (ВЭБ), то теперь - 85 млрд руб. При этом ВЭБ исковые требования к обвиняемому в рамках расследования заявлять не стал.

При этом отмечается, что защита О.Мкртчана добивалась его перевода из СИЗО под домашний арест, но ей было отказано под предлогом, что в этом случае обвиняемый может скрыться от следствия и суда. Адвокат Владимир Аверин заявил, что уголовное дело было построено на рапорте сотрудников управления "К" ФСБ, что само по себе не дает оснований для ареста. Кроме того, адвокат поставил под сомнение утверждение следствия о том, что его подзащитный имел отношение к получению и хищению кредита ВЭБа. "Заключением кредитного договора с кипрской компанией Margit Holding Ltd. занимался Внешэкономбанк, а не господин Мкртчан", - заявил в суде адвокат.

Уголовное дело в отношении О.Мкртчана по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) ГСУ СКР возбудило 5 февраля 2018 года. В тот же день ему было предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. По первоначальной версии следствия, гендиректор ИСД якобы привлек несколько кредитов ВЭБа для развития предприятий, входящих в союз, однако часть денег - более 1 млрд руб. - вывел на подконтрольный ему оффшор, потратив впоследствии на свои личные проекты. При этом, считает СКР, бизнесмен несколько лет платил проценты по кредиту, чтобы ввести в заблуждение руководство ВЭБа относительно своих намерений похитить денежные средства.

По окончании расследования О.Мкртчану предъявдено обвинение в хищении 85 млрд руб. при реализации контракта с ВЭБом.

По версии близких к предпринимателю лиц, ситуация выглядит иначе. Так, в 2011 году ВЭБ одобрил выдачу кредита своей кипрской компании Margit Holding Ltd., зарегистрированной в Москве, на 85 млрд руб. Затем Margit Holding Ltd. с 2011-го по 2016 гг. разными траншами перевела эти деньги на развитие Алчевского металлургического комбината (Луганская обл.) под залог акций комбината. Частично на эти деньги на территории комбината была построена собственная электростанция, приобретено новое оборудование и модернизировано старое.

О.Мкртчан, будучи гендиректором ИСД, владел 25% "минус" 1 акцией корпорации, ВЭБ - остальными акциями. До 2014 года, когда в Украине произошла смена власти, О.Мкртчан от лица комбината заплатил банку $40 млн в качестве процентов по кредиту. Осуществлять же платежи в 2014-2016 гг. стало невозможно из-за военных действий на территории самопровозглашенной "ЛНР". В результате в 2016 году Margit Holding Ltd. переуступила право требования долга НКО "Фонд промышленных активов" (также стопроцентная "дочка" ВЭБа), занимающегося проблемными промышленными активами.

По данным источников газеты, в ходе следствия были допрошены, в том числе во время очных ставок с О.Мкртчаном, представители ВЭБа, которые отрицали факт хищения денежных средств и отказались считать себя потерпевшей стороной. С ними солидарен и адвокат В.Аверин: он утверждает, что ВЭБ, Margit Holding Ltd. и меткомбинат в 2016 году заключили дополнительное соглашение по кредитному договору, который истекает в 2020 году, поэтому до этого времени о хищении каких-либо денежных средств речи не может быть.

"И хотя ВЭБом исковых требований к обвиняемому заявлено не было, СКР через Басманный райсуд для погашения ущерба арестовал ООО "Ревякинский металлургический комбинат" (Тульская обл.) и "Ставсталь" (Невинномысск, Ставропольский край). Однако, утверждают в окружении обвиняемого, в Мосгорсуде выяснилось, что эти активы уже не принадлежат господину Мкртчану, предполагается, что обременения с них снимут в феврале будущего года. Кроме того, по данным газеты, в качестве вещдоков у господина Мкртчана были изъяты два сотовых телефона, разговоры по которым прослушивались ФСБ. В ВЭБе от комментариев воздержались", - констатируется в материале "Коммерсанта".

ИСД основана в 1995 году. Является интегрированной холдинговой компанией, владеющей пакетами акций предприятий горно-металлургического комплекса. В состав корпорации входят Алчевский меткомбинат (находится на не контролируемой Украиной территории), Днепровский меткомбинат, меткомбинат Dunaferr и ISD-Huta Czestochowa.

Кроме того, ранее О.Мкртчану принадлежал краснодарский ФК "Кубань", однако в 2016 году он передал ее властям края.