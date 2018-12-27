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15:04 27.12.2018

Украины договорится с Францией об официальной поддержке проекта по снабжению питьевой воды в Мариуполе

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Украины договорится с Францией об официальной поддержке проекта по снабжению питьевой воды в Мариуполе

 Кабинет министров Украины одобрил проект рамочного межправительственного договора с Францией об официальной поддержке проекта по снабжению питьевой воды в г.Мариуполь Донецкой области.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", соответствующее решение было принято на заседании правительства в четверг.

На подписание документа уполномочен министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины (МинВОТ) Вадим Черныш.

В частности, документ предусматривает, что Франция предоставит кредит в размере EUR64 млн, которые покроют 100% проекта по водоснабжению Мариуполя. 70% этих средств должны быть потрачены на покупку французских товаров и услуг, а 30% - на покупку украинских или иностранных товаров.

Также данный кредит включает EUR1,2 млн на финансирование помощи по управлению проектами.

Отмечается, что кредит предоставляется на 30 лет с льготным периодом в 10 лет. Процентная ставка будет составлять 0,8% годовых.

Теги: #мариуполь #франция #водоснабжение #кабмин
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