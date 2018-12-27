Вышинскому продлили арест на месяц - СМИ

Херсонский городской суд на заседании в четверг продлил меру пресечения в виде содержания под стражей подозреваемому в государственной измене руководителю "РИА Новости Украина" Кириллу Вышинскому еще на месяц, до 27 января 2019 года.

Как сообщает телеканал "112. Украина" в четверг, прокуратура просила продлить арест на 50 дней. В свою очередь, адвокаты К.Вышинского предлагали взять его на поруки.

Как сообщалось, украинские правоохранители задержали К.Вышинского в Киеве 15 мая 2018 года. Ему объявили о подозрении в уголовном производстве, открытом по ч.1 ст.111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.

17 мая Херсонский горсуд избрал К.Вышинскому меру пресечения в виде ареста. 6 июля пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган сообщила, что К.Вышинский уведомлен о еще одном подозрении в незаконном хранении оружия и боеприпасов.

Херсонский суд уже несколько раз продлевал К.Вышинскому срок содержания под стражей, а апелляционный суд подтверждал эти решения. 1 ноября суд продлил срок содержания под стражей до 28 декабря, что было подтверждено и апелляционным судом.