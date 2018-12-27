В Кривом Роге во двор частного дома бросили гранату

Неустановленное лицо бросило во двор одного из домов в Центрально-городском районе г.Кривой Рог Днепропетровской области в четверг утром гранату "РГД-5", которая после этого взорвалась, сообщается на странице Криворожского отдела полиции Национальной полиции Украины в соцсети Facebook.

По данным правоохранителей, вследствие взрыва пострадавших нет.

Полиция начала расследование взрыва боеприпаса. По этому факту внесены сведения к Единый реестр досудебных расследований за ч.4 ст.296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). Правоохранители проводят следственные действия, устанавливают участников и обстоятельства инцидента. Изъятые с места события вещественные доказательства направлены на экспертизу.

Имя и род деятельности домовладельца в сообщении не указывается.