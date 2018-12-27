События

13:15 27.12.2018

Самолет ВВС США провел разведку у Крыма и Керченского пролива

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Самолет ВВС США провел разведку у Крыма и Керченского пролива

Стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135V в четверг осуществил длительный полет вблизи Крыма, а также несколько пролетов к югу от Керченского пролива, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

По их сведениям, американский самолет с бортовым номером 64-14841 и позывным HARK51, вылетевший с авиабазы Суда-Бэй на греческом острове Крит, в течение более трех часов курсировал у побережья Крыма, в том числе к юго-западу и югу от полуострова. В ходе полета он также совершил не менее четырех пролетов к югу от Керченского пролива. В районе Севастополя самолет, способный вести радиоэлектронную разведку на сотни километров вглубь территории противника, приближался к российскому побережью на расстояние приблизительно 50 км.

При этом разведчик на протяжении всего времени летал в международном воздушном пространстве над Черным морем. Российскую границу он не нарушал.

По утверждению авиационных ресурсов, ссылающихся на данные радиоперехвата, на сопровождение американского разведчика с аэродрома "Бельбек" поднимался российский истребитель.

Теги: #крым #сша #самолет #разведка
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