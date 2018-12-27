В Украине ожидается потепление и дожди с мокрым снегом

В ближайшие сутки, 28 декабря, с северо-запада Европы на большую часть территории Украины переместится очередная порция влажного и теплого воздуха, лишь восток и северо-восток окажутся под влиянием холодной воздушной массы с более низкими температурами, сообщает Укргидрометцентр Украины.

Ближайшей ночью в западной половине страны, днем в большинстве областей ожидается мокрый снег и дождь, на востоке – вечером небольшой снег; в северных и центральных областях местами гололед. На дорогах страны, кроме крайнего юга, гололедица.

Ветер западный, 5-10 м/с, в Карпатах порывы 15-20 м/с. Температура ночью от 2° тепла до 4° мороза, днем 0-5° тепла, в Черниговской, Полтавской, Днепропетровской и Донецкой областях ночью 3-8°, днем 0-5° мороза, в Сумской, Харьковской и Луганской областях ночью 9-15°, днем 4-9° мороза.

В Киеве ночью - без осадков, утром, днем мокрый снег и дождь, слабый гололед, на дорогах гололедица. Температура ночью 1-3° мороза, днем 2-4° тепла.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 28 декабря самая высокая температура днем была зафиксирована на отметке 8,4 градусов выше ноля в 1998 году, самая низкая - ночью на отметке 23,2 градусов мороза в 1930 году.

В субботу, 29 декабря, в Украине ожидается небольшой снег, в западных и южных областях с дождем. На дорогах страны, кроме крайнего юга, гололедица. Ветер северо-западный, западный, 7-12 м/с. Температура ночью 1-6° мороза, днем (на западе и ночью) около 0°; в Сумской, Черниговской, Харьковской и Луганской областях ночью 7-12°, днем 4-9° мороза.

В Киеве – небольшой снег, на дорогах гололедица. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 1-3° мороза, днем около 0°.