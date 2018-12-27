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12:37 27.12.2018

Кабмин одобрил проект межправительственного меморандума о финподдержке преследования виновных в трагедии МН17

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Кабмин одобрил проект межправительственного меморандума о финподдержке преследования виновных в трагедии МН17

 Кабинет министров Украины одобрил проект меморандума о взаимопонимании между правительствами Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов о финансовой поддержке судебного преследования виновных в крушении самолета "Боинг" Малазийских авиалиний, рейс МН17, 17 июля 2014 года.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", соответствующее решение было принято на заседании правительства в четверг.

На подписание данного документа с украинской стороны уполномочен посол Украины в Нидерландах Всеволод Ченцов.

Данным меморандумом стороны договорились о совместном финансировании расследований, связанных с судебными преследованиями в Нидерландах лиц, подозреваемых в сбивании авиалайнера, а также чтобы судебный процесс был более открытым для всех близких родственников жертв.

Теги: #расследование #мн17 #финансирование #кабмин
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