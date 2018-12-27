События

11:30 27.12.2018

Бывший замглавы МГБ КНР Ма Цзянь приговорен к пожизненному заключению за коррупцию

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Суд в Китае приговорил бывшего замглавы министерства государственной безопасности КНР (внешняя разведка) Ма Цзяня к пожизненному лишению свободы по обвинениям в коррупции, сообщают в четверг западные СМИ.

В заявлении, опубликованном народным судом промежуточной инстанции города Далянь, говорится, что Ма Цзянь был признан виновным в совершении ряда преступлений, в том числе, в получении взятки и в торговле инсайдерской информацией.

В январе 2015 года Центральная комиссия Компартии Китая по проверке дисциплины объявила о начале расследования в отношении Ма Цзяня. Спустя год, в 2016 году он был исключен из КПК.

Теги: #коррупция #китай
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