"Укрзализныця" назначила на 29 декабря дополнительный поезд Киев - Ивано-Франковск - Черновцы

ПАО "Укрзализныця" открыло продажу билетов на дополнительный поезд Киев-Черновцы, который будет курсировать через Ивано-Франковск.

Из Киева поезд отправится 29 декабря в 1:31 и прибудет в Ивано-Франковск в 14:38, а в Черновцы - в 17:12.

В составе поезда - купе, люкс и плацкартные вагоны.

Поезд также будет делать остановки в Виннице, Хмельницком, Тернополе, Львове и Коломые.

В целом на зимние праздники "Укрзализныця" назначила 302 рейса 38 дополнительных поездов.