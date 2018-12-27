"Укрзализныця" назначила на 29 декабря дополнительный поезд Киев - Ивано-Франковск - Черновцы
ПАО "Укрзализныця" открыло продажу билетов на дополнительный поезд Киев-Черновцы, который будет курсировать через Ивано-Франковск.
Из Киева поезд отправится 29 декабря в 1:31 и прибудет в Ивано-Франковск в 14:38, а в Черновцы - в 17:12.
В составе поезда - купе, люкс и плацкартные вагоны.
Поезд также будет делать остановки в Виннице, Хмельницком, Тернополе, Львове и Коломые.
В целом на зимние праздники "Укрзализныця" назначила 302 рейса 38 дополнительных поездов.