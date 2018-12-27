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11:26 27.12.2018

"Укрзализныця" назначила на 29 декабря дополнительный поезд Киев - Ивано-Франковск - Черновцы

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"Укрзализныця" назначила на 29 декабря дополнительный поезд Киев - Ивано-Франковск - Черновцы

ПАО "Укрзализныця" открыло продажу билетов на дополнительный поезд Киев-Черновцы, который будет курсировать через Ивано-Франковск.

Из Киева поезд отправится 29 декабря в 1:31 и прибудет в Ивано-Франковск в 14:38, а в Черновцы - в 17:12.

В составе поезда - купе, люкс и плацкартные вагоны.

Поезд также будет делать остановки в Виннице, Хмельницком, Тернополе, Львове и Коломые.

В целом на зимние праздники "Укрзализныця" назначила 302 рейса 38 дополнительных поездов.

Теги: #укрзализныця #поезд
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