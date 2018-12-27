Боевики сорвали разминирование вблизи КПВВ "Марьинка"

Украинская сторона Совместного центра контроля и координации (СЦКК) сообщает, что в четверг, 27 декабря, на участке вблизи КПВВ "Марьинка" (Донецкая обл.) вдоль автодороги планировалось и было согласовано с ОБСЕ и боевиками проведение работ по разминированию и обезвреживанию взрывоопасных предметов, несущим угрозу гражданским лицам, которые пересекают линию разграничения сторон в этом районе, однако боевики сорвали это мероприятие.

"Накануне для безопасной работы представителей СММ ОБСЕ и других специалистов при проведении запланированных работ как от Вооруженных сил Украины, так и вооруженных формирований российских оккупационных войск были предоставлены гарантии соблюдения режима "Тишина". Планировалось, что работу саперов, которые обязалась выделить украинская сторона, будут обеспечивать зеркальный патруль СММ ОБСЕ, а также наблюдательная группа украинской стороны СЦКК", - говорится в обнародованном в четверг на странице пресс-центра штаба ООС в соцсети Фейсбук сообщении.

В информации отмечается, что на время мероприятий по разминированию, 27 декабря в период с 10.00 до времени фактического окончания выполнения работ, планировалось перекрыть движение транспортных средств и гражданского населения через КПВВ "Марьинка".

Кроме того, накануне через средства массовой информации предполагалось предупредить гражданское население, что при планировании пересечения линии разграничения в сторону временно неподконтрольных властям Украины районов Донбасса 27 декабря необходимо воспользоваться соседними КПВВ – "Новотроицкое" или "Майорск".

"К сожалению, вечером 26 декабря, когда все организационные мероприятия были согласованы, представители вооруженных формирований российских оккупационных войск цинично в одностороннем порядке сорвали выполнение запланированных работ. В письме к представителям СММ ОБСЕ они отметили, что отказываются от своих обязательств и не гарантируют соблюдение режима "Тишина" во время работ по разминированию", - говорится в сообщении.

В связи с этим украинская сторона СЦКК заявляет, что действия оккупационной администрации и незаконных вооруженных формирований Российской Федерации в очередной раз подвергают опасности гражданское население, демонстрируют откровенное пренебрежение минскими договоренностями и откровенное нежелание придерживаться взятых обязательств.

Украинская сторона СЦКК также призвала к пониманию опасности таких действий и необходимости совместных, согласованных действий во время работы контрольных пунктов въезда-выезда, работающих на линии разграничения.