События

10:07 27.12.2018

Американец впервые в одиночку пересек пешком Антарктиду

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Американец впервые в одиночку пересек пешком Антарктиду

Американец Колин О'Брэди стал первым человеком, который сумел самостоятельно пересечь пешком Антарктиду, сообщает в четверг агентство Associated Press.

По данным агентства, 33-летний житель штата Орегон смог за 54 дня преодолеть 1500 км.

"День 54: финишная линия!", - написал он в Instagram.

После окончания своего путешествия К.О'Брэди позвонил близким людям - матери, супруге и сестре.

К.О'Брэди во время путешествия публиковал снимки в Instagram для семьи и подписчиков. Свое путешествие он назвал The Impossible One ("Невозможное").

"Оказалось, что невозможное возможно", - написал он после окончания путешествия.

"Последние 32 часа путешествия были одними из самых сложных в моей жизни, но при этом они стали одними из лучших моментов, которые я когда-либо испытывал", - рассказал он.

По словам К.О'Брэди, в течение 54 дней, которые он провел в Антарктиде, он не раз думал прекратить путешествие и вернуться домой.

"Несколько раз я задумывался о том, чтобы остановиться", - отметил американец.

Другие путешественники ранее уже пересекали Антарктиду, однако они делали это либо в составе группы, либо на средствах передвижения, а не пешком.

В 2016 году попытку пересечь пешком в одиночку Антарктиду предпринял британец Генри Уорсли, однако не смог дойти до цели примерно 50 км, и позднее в больнице умер от истощения.

Теги: #антарктида #американец
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