Порошенко получил 556млн грн дивидендов за 3 года от переданного в управление бизнеса

Трастовый управляющий Rothschild Trust (Schweiz) рассмотрел результаты многолетней деятельности по управлению корпорацией Roshen и впервые за три года принял решение перечислить президенту Украины Петру Порошенко долю прибыли (дивиденды) в размере более 556,7млн грн, из которых в бюджет будет уплачено почти 60млн грн налогов, сообщает пресс-служба администрации президента Украины.

"Это решение было принято в соответствии с трастовым договором, который был заключен в 2016 году и лишил Порошенко любого права на участие в управлении "Roshen". Договор - первый и пока единственный в Украине случай использования международного опыта передачи компании в доверительную собственность. Его цель - отделение бизнеса от политики с соблюдением лучших мировых стандартов", - говорится в сообщении пресс-службы АПУ в четверг утром.

В информации отмечается, что сведения о полученной сумме, которая в пересчете на национальную валюту составляет 556 млн 742тыс. 460 грн, П.Порошенко подал в Единый государственный реестр деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления. "В установленный действующим законодательством срок он уплатит в бюджет почти шестьдесят миллионов гривень налогов, из них военный сбор составит около восьми миллионов гривень", - отмечают в АПУ.

В целом, добавляют в пресс-службе, П.Порошенко более трех лет не получал дивидендов от предприятий, конечным бенефициаром которых он является.

"Дивиденды, которые поступают теперь за три года, Порошенко направляет на прозрачную с финансовой точки зрения популяризации развития государственности, идей евроатлантической интеграции, поддержку создания единой поместной православной церкви, развития украинского языка. На политрекламу Порошенко также тратит собственные средства, - в отличие от многих других политиков, которые оплачивают ролики и борды за счет бюджета или вообще не могут объяснить источников поступления денег", - подчеркивают в администрации президента.

Часть средств, полученных от Rothschild Trust (Schweiz), будут направлены на благотворительность.

В этом контексте в пресс-службе администрации президента отметили, что общая сумма расходов П.Порошенко (от Фонда Порошенко и от предприятий, владельцем которых он является) на социальную благотворительность и укрепление обороноспособности страны за период с 2014 по 2018гг включительно превысила 1,2млрд грн. Из них на армию – более полумиллиарда гривень. Среди получателей средств в условиях соучастии с другими меценатами - детская больница "Охматдет", Институт сердца, Центр детской кардиологии и хирургии, Национальный институт рака, Театр на Подоле и многие другие проекты.

"Кроме того, по 2014-18 годы в бюджеты различных уровней "Roshen" заплатил 8,2млрд грн налогов, сборов, единого социального взноса и таможенных платежей", - добавили в АПУ.

В пресс-службе напомнили, что П.Порошенко передал "Roshen" в доверительную собственность Rothschild после того, как компания по объективным причинам не смогла найти покупателя. Липецкая фабрика "Roshen" (РФ) закрыта в начале прошлого года.

"Продажу прошлом месяце машино- и судостроительной компании "Кузница на Рыбальском" так же следует рассматривать как выполнение обещания продать бизнес-активы", - отметили в администрации президента.