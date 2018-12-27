События

08:19 27.12.2018

Движение автотранспорта на автотрассах в Полтавской области восстановлено – ГСЧС

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Движение автотранспорта на автомобильных трассах в Полтавской области восстановлено, дороги очищены от снежных заносов, сообщает пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

"По состоянию на 7 ч. 27 декабря движение автомобильного транспорта на автодорогах области обеспечено. Проблемные участки дорог на автодорогах М-03 "Киев-Харьков" и Н-08 "Борисполь-Днепр-Запорожье-Мариуполь" расчищены. Тяжелая инженерная техника ГСЧС Украины и снегоуборочная техника облавтодора продолжает дежурство и работу на местах возможного осложнения движения" – говорится в сообщении, на официальном сайте ГСЧС в четверг утром.

Всем автомобилистам, застрявшим в снежном плену оказана помощь в буксировке транспортных средств. Для оказания помощи в буксировке транспортных средств 26 декабря от ГСЧС привлекалось более 500 человек и 140 единиц техники.

Теги: #транспорт #полтавская #украина #движение
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