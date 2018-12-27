В ряде областей Украины обесточенными остаются 104 населенных пункта – ГСЧС

В результате осложнения погодных условий (дождь, местами мокрый снег и порывы ветра) в результате срабатывания автоматической системы защиты ЛЭП обесточенными остаются 104 населенных пунктов в 5 областях, сообщила пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины.

"В результате осложнения погодных условий (дождь, местами мокрый снег и порывы ветра) в результате срабатывания автоматической системы защиты ЛЭП остаются обесточенными 104 населенных пункта в пяти областях, а именно Днепропетровская - 65, Полтавская - 18, Кировоградская - 10, Донецкая - 8 и Черновицкая - 3", - говорится в сообщении на официальном сайте ГСЧС в четверг утром.

Для восстановления электроснабжения привлечены бригады облэнерго.