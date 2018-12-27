В Киеве отреставрируют центральный гастроном на Крещатике - КГГА

Департамент охраны культурного наследия Киевской городской государственной администрации одобрил реставрацию памятника архитектуры и градостроительства местного значения на ул. Крещатик 40/1, сообщает пресс-служба КГГА.

"Департамент охраны культурного наследия рассмотрел вопрос о согласовании "Проекта первоочередных противоаварийных работ памятника архитектуры и градостроительства местного значения на ул. Крещатик, 40/1" – говорится в сообщении, на официальном сайте КГГА в среду вечером.

По словам директора департамента охраны культурного наследия КГГА Александра Никоряка вскоре в здании начнутся реставрационные роботы.

"Уже вскоре будут начаты противоаварийные и реставрационные работы. Также есть социально ответственные представители бизнеса, которым не безразличен наш город, наше историческое и культурное наследие", - прокомментировал А. Никоряк.