Пенсионер хотел вывезти в РФ 5 кг маковой соломки "в подарок" внуку – Госпогранслужба

Во время погранично-таможенного оформления поезда "Харьков – Москва" пограничники обнаружили около 5 кг маковой соломки, которые пытался тайком переместить через государственную границу 80-летний гражданин Украины.

Как сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины, на личные вещи пассажира сработала служебная собака, натренированная на поиск наркотиков.

"В результате осмотра в коробке из-под стирального порошка правоохранителями была выявлена маковая соломка общим весом около 5 кг", - говорится в сообщении.

Пенсионер пояснил пограничникам, что вез маковую соломку "в подарок" для внука в Россию, который работает фармацевтом и должен был использовать ее для своих "исследований".