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23:55 26.12.2018

Трамп: США не собираются быть мировым жандармом

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Трамп: США не собираются быть мировым жандармом

США не собираются выполнять роль мирового жандарма и нести ответственность за урегулирование всех конфликтов на планете, заявил в среду президент США Дональд Трамп.

По сообщению американских СМИ, в ходе визита в Ирак он завил: "США не будут мировым жандармом".

Кроме того, он выразил уверенность, что его решение о постепенном выводе войск из Сирии - правильное.

"Я с самого начала говорил, что цель нашей боевой миссии в Сирии - отобрать у ИГ ее опорные пункты", - напомнил он, выступая перед военными США на базе близ Багдада.

"Восемь лет назад мы объявили, что направляем туда (в Сирию - ИФ) военных на три месяца, но так и остались там. А теперь мы делаем правильную вещь и доведем это до конца", - сказал Д.Трамп.

Он заверил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал ему взять на себя ликвидацию остающихся в Сирии террористов из ИГ.

Ранее сообщалось, что Д.Трамп прибыл с супругой с необъявленным визитом в Ирак. Президент США разместил в своем Twitter видеоролик об этой поездке.

Теги: #сша #трамп #мир
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