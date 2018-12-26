События

18:43 26.12.2018

При угрозе вторжения ВСУ готовы быстро нарастить состав подразделений, а Генштаб развернуть межвидовые группировки войск

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При угрозе вторжения ВСУ готовы быстро нарастить состав подразделений, а Генштаб развернуть межвидовые группировки войск

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко представил на заседании Совета нацбезопасности и обороны страны предварительные выводы по итогам вводимого на 30 суток в 10 областях страны правового режима военного положения.

"Первое - Генеральный штаб способен развернуть межвидовые группировки войск в случае угрозы прямого вторжения со стороны России. Второе - ВСУ готовы в короткий срок существенно нарастить количественный состав боевых подразделений за счет профессионального и мотивированного оперативного резерва. Более 30 тыс. резервистов обновили свои навыки в ходе учебных сборов", - написал В.Муженко по итогам заседания СНБО в среду в Киеве.

По его словам, также были проведены комплексные учения бригад территориальной обороны и налажено практическое взаимодействие с органами государственной власти и другими составляющими Сил обороны страны.

"Генеральный штаб в условиях угрозы открытой агрессии провел масштабные организационные и учебные мероприятия по обороне страны. Детальный анализ проведенных действий всех составляющих сектора обороны государства в условиях военного положения позволит решить выявленные проблемы и усилит боевые возможности наших Вооруженных сил", - написал В.Муженко.

Теги: #всу #снбо #муженко #генштаб #угроза
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