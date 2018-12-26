Суд оставил под арестом 20 из 24-х моряков, с захваченных возле Керченского пролива кораблей ВМС Украины

Верховный суд Крыма в среду отказался отпустить из-под стражи последних пятерых военных моряков с захваченных в Черном море месяц назад кораблей ВМС Украины, жалобы на арест которых дошли до инстанции.

Суд апелляционной инстанции оставил в силе постановления Киевского районного суда Симферополя, уточнив при этом срок ареста из-за допущенной судом первой инстанции технической ошибки: он истекает 24, а не 25 января 2019 года.

Речь идет о командире буксира "Яны Капу" старшине 1 статьи Олеге Мельничуке, командире бронекатера "Никополь" старшем лейтенанте Богдане Небылице, капитане 2 ранга Денисе Гриценко, старшем матросе Юрии Безъязычном и матросе Евгении Семидоцком. Апелляции их адвокатов стали последними жалобами, поступившими в инстанцию от защиты украинских военных, сообщил представитель Верховного суда Крыма "Интерфаксу" накануне.

Назначенные государством адвокаты трех задержанных моряков Андрея Эйдера, Андрея Артеменко, Владимира Терещенко и сотрудника украинской спецслужбы Василия Сороки не обжаловали их арест, говорят их коллеги - адвокаты по соглашению.

"С недобросовестными коллегами по назначению будет разбираться дисциплинарная комиссия", - заявил накануне адвокат Николай Полозов.

Заключение под стражу четырех украинцев защита обжалует в кассационном порядке.

Таким образом, в суде апелляционной инстанции за шесть дней рассмотрены апелляции на арест 20 из 24 украинцев.