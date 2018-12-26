События

15:56 26.12.2018

Суд оставил под арестом 20 из 24-х моряков, с захваченных возле Керченского пролива кораблей ВМС Украины

1 мин читать
Суд оставил под арестом 20 из 24-х моряков, с захваченных возле Керченского пролива кораблей ВМС Украины

 Верховный суд Крыма в среду отказался отпустить из-под стражи последних пятерых военных моряков с захваченных в Черном море месяц назад кораблей ВМС Украины, жалобы на арест которых дошли до инстанции.

Суд апелляционной инстанции оставил в силе постановления Киевского районного суда Симферополя, уточнив при этом срок ареста из-за допущенной судом первой инстанции технической ошибки: он истекает 24, а не 25 января 2019 года.

Речь идет о командире буксира "Яны Капу" старшине 1 статьи Олеге Мельничуке, командире бронекатера "Никополь" старшем лейтенанте Богдане Небылице, капитане 2 ранга Денисе Гриценко, старшем матросе Юрии Безъязычном и матросе Евгении Семидоцком. Апелляции их адвокатов стали последними жалобами, поступившими в инстанцию от защиты украинских военных, сообщил представитель Верховного суда Крыма "Интерфаксу" накануне.

Назначенные государством адвокаты трех задержанных моряков Андрея Эйдера, Андрея Артеменко, Владимира Терещенко и сотрудника украинской спецслужбы Василия Сороки не обжаловали их арест, говорят их коллеги - адвокаты по соглашению.

"С недобросовестными коллегами по назначению будет разбираться дисциплинарная комиссия", - заявил накануне адвокат Николай Полозов.

Заключение под стражу четырех украинцев защита обжалует в кассационном порядке.

Таким образом, в суде апелляционной инстанции за шесть дней рассмотрены апелляции на арест 20 из 24 украинцев.

Теги: #азовское_море #суд #моряки
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

В Нижнем Новгороде украинца осудили на 8 лет по делу о шпионаже и попытке контрабанды

Полиция ищет взрывчатку в Харьковском райсуде

Крымский суд оставил под арестом пятерых украинцев с кораблей ВМС, захваченных в Черном море

Суд в США принял "символичное" решение в отношении КНДР, обязав выплатить семье умершего студента более $500 млн

Суд перенес заседание по делу экс-нардепа Мартыненко на 28 декабря – ЦПК

Госсекретарь по вопросам обороны Великобритании Уильямсон в Одессе встретится с Полтораком и родственниками пленных моряков

Военнопленных украинских моряков склоняют к заключению досудебного соглашения, утверждает их адвокат

Украина максимально укрепила линию обороны благодаря шагам, предпринятым в рамках введения военного положения - Порошенко

Дополнительная экспертиза не установила, была ли обвиняемая Зайцева под действием наркотических веществ на момент ДТП в Харькове

Украина предлагает партнерам совместно с судами ВМС пройти из портов в Черном море в украинские порты на Азове – Турчинов

ПОСЛЕДНЕЕ

Житель Николаева пытался продать уголовникам 4кг пластида – СБУ

Сотни британцев были задержаны за пьянство в аэропортах страны в 2018г

"Укравтодор" ограничил движение фур и общественного транспорта в трех областях и разрешил на Днепропетровщине - ГСЧС

Порошенко заявил о поддержке дальнейшего действия в Украине ограничительных мер Госпогранслужбы

Въезд в Полтавскую область из-за заторов закроют для всех видов транспорта с 14.00

За период действия военного положения в Украину не пустили почти 1650 граждан РФ

РФ и ОРДО игнорируют предложение о видеоконференции по заложникам

Актеру Кевину Спейси предъявлены обвинения в непристойном поведении

Госпогранслужба Украины усилит меры безопасности на новогодние и рождественские праздники

Новогодняя ночь в Киеве будет без осадков и с небольшими морозами, прогнозирует директор Укргидрометцентра

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА