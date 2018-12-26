Житель Николаева пытался продать уголовникам 4кг пластида – СБУ

В Николаеве сотрудники Службы безопасности Украины совместно со следователями полиции и под процессуальным руководством военной прокуратуры предупредили сбыт крупной партии мощного взрывчатого вещества пластид.

"Оперативники спецслужбы установили, что житель областного центра наладил канал поставки через знакомых, в том числе из района проведения Операции объединенных сил взрывчатки и средств поражения для дальнейшего сбыта в регионе представителям криминальных кругов", - сообщает в среду пресс-центр СБ Украины.

Сотрудники спецслужбы задокументировали факт продажи злоумышленником одного килограмма взрывчатого вещества.

"Правоохранители задержали "торговца" на рабочем месте при попытке продажи четырех килограммов пластида за 200 тысяч гривень", - говорится в информации.

Сейчас в рамках открытого раньше по ч.1 ст.263 Уголовного кодекса Украины (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами, наказывается лишением свободы на срок от 2 до 5 лет) продолжаются первоочередные следственно-оперативные мероприятия по установлению всех лиц, причастных к сбыту средств поражения.