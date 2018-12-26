События

15:52 26.12.2018

Житель Николаева пытался продать уголовникам 4кг пластида – СБУ

1 мин читать
Житель Николаева пытался продать уголовникам 4кг пластида – СБУ

 В Николаеве сотрудники Службы безопасности Украины совместно со следователями полиции и под процессуальным руководством военной прокуратуры предупредили сбыт крупной партии мощного взрывчатого вещества пластид.

"Оперативники спецслужбы установили, что житель областного центра наладил канал поставки через знакомых, в том числе из района проведения Операции объединенных сил взрывчатки и средств поражения для дальнейшего сбыта в регионе представителям криминальных кругов", - сообщает в среду пресс-центр СБ Украины.

Сотрудники спецслужбы задокументировали факт продажи злоумышленником одного килограмма взрывчатого вещества.

"Правоохранители задержали "торговца" на рабочем месте при попытке продажи четырех килограммов пластида за 200 тысяч гривень", - говорится в информации.

Сейчас в рамках открытого раньше по ч.1 ст.263 Уголовного кодекса Украины (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами, наказывается лишением свободы на срок от 2 до 5 лет) продолжаются первоочередные следственно-оперативные мероприятия по установлению всех лиц, причастных к сбыту средств поражения.

Теги: #николаев #сбу #взрывчатка
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

СБУ прекратила трансляцию в Винницкой области российского телеканала Russia Today

СБУ заблокировала в 2018 году более 300 интернет-ресурсов, используемых РФ в гибридной войне против Украины

Пограничники не выпустили из Украины в Турцию 5,6 кг янтарных изделий и стикеры для курения

Отрабатывается версия нападения на Гандзюк из-за ее активной позиции по незаконной вырубке леса, подозреваются 7 фигурантов дела – СБУ

Контрразведка СБУ предупредила взрыв на ж/д в Харьковской области, организованный экс-сотрудником УСБУ в Луганской области

СБУ блокировала в Одесской области контрабанду психотропов, которые покупали студенты вузов

СБУ фиксирует рост незаконного оборота оружия в Украине

СБУ разоблачила коммерсантов, незаконно завладевших базами данных более 100 госучреждений и военных подразделений на Львовщине

Украинские саперы обезвредили взрывчатку под водопроводом "Северский Донец-Донбасс"

Спецслужбы РФ и "ДНР" запланировали в ряде городов Украины в день объединительного собора крестный ход и столкновения с правоохранителями – СБУ

ПОСЛЕДНЕЕ

Суд оставил под арестом 20 из 24-х моряков, с захваченных возле Керченского пролива кораблей ВМС Украины

Сотни британцев были задержаны за пьянство в аэропортах страны в 2018г

"Укравтодор" ограничил движение фур и общественного транспорта в трех областях и разрешил на Днепропетровщине - ГСЧС

Порошенко заявил о поддержке дальнейшего действия в Украине ограничительных мер Госпогранслужбы

Въезд в Полтавскую область из-за заторов закроют для всех видов транспорта с 14.00

За период действия военного положения в Украину не пустили почти 1650 граждан РФ

РФ и ОРДО игнорируют предложение о видеоконференции по заложникам

Актеру Кевину Спейси предъявлены обвинения в непристойном поведении

Госпогранслужба Украины усилит меры безопасности на новогодние и рождественские праздники

Новогодняя ночь в Киеве будет без осадков и с небольшими морозами, прогнозирует директор Укргидрометцентра

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА