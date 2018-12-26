"Укравтодор" ограничил движение фур и общественного транспорта в трех областях и разрешил на Днепропетровщине - ГСЧС

Штаб "Укравтодора" по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на автомобильных дорогах общего пользования по состоянию на 14.00 среды ограничил движение большегрузного и общественного транспорта в трех центральных областях Украины, сообщает пресс-служба Госслужбы по ЧС.

"Распоряжением штаба "Укравтодора" ограничено движение большегрузного и общественного транспорта в Кировоградской, Полтавской и Черкасской областях. В Днепропетровской области сняты ограничения движения", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ГСЧС Украины в среду днем.

Так, говорится в информации, по состоянию на 14.00 затруднено движение в Полтавской области на автодороге М-03 между с.Красногоровка Великобагачанского района и с.Бригадировка Хорольского района (пробка около 22км). Полицией перекрыто движение для работы техники автодора. Движение периодически возобновляется. Всего привлечено 24 ед. техники и 44 человек. Также ГСЧС развернула 3 передвижных пункта обогрева.

Помимо этого, на Полтавщине затруднено движение на автодороге Золотоноша - Кременчуг (трасса Н-08) вблизи с.Липовое протяженностью около 15км. Организован пункт обогрева в помещении школы с.Святиловка (остается 25 человек). Всего привлечено 9 ед. техники и 21 человек, При этом ГСЧС задействованы 2 передвижных пункта обогрева. В связи с осложнением ситуации в Полтавскую область дополнительно направлена тяжелая инженерная техника ГСЧС.

"На других автомобильных дорогах государственного и местного значения движение транспорта обеспечено. На дорогах местами гололедица", - информируют в Госслужбе по ЧС.

Всего же спасатели оказали помощь в буксировке более 786 транспортных средств, в которых находилось около 1,7 тыс. человек.