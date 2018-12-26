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14:41 26.12.2018

Порошенко заявил о поддержке дальнейшего действия в Украине ограничительных мер Госпогранслужбы

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Порошенко заявил о поддержке дальнейшего действия в Украине ограничительных мер Госпогранслужбы

Президент Украины Петр Порошенко заявил о готовности поддержать предложения руководства Госпогранслужбы касательно пролонгирования действия ряда ограничительных мероприятий, введенных во время действия правового режима военного положения в 10 областях страны.

"Все их действия (пограничников – ИФ) были абсолютно оправданы, и я прошу, Петр Александрович (Цигикал, глава Госпогранслужбы – ИФ), внести предложения о продолжении тех мероприятий, которые не напрямую связаны с военным положением. Но если вы определите необходимость продолжения ряда мероприятий, я как президент и, уверен члены СНБО, поддержим ваши предложения", - сказал президент на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины в среду в Киеве.

Как сообщалось, 30 ноября глава Государственной пограничной службы Украины Петр Цигикал сообщил, что ведомство усилило меры контроля на границе и ограничило въезд в страну граждан Российской Федерации мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов допустил, что ограничения для мужчин – граждан РФ - при въезде на территорию Украины могут остаться и после прекращения военного положения.

Теги: #госпогранслужба #порошенко #военное_положение
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