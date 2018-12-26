События

13:09 26.12.2018

Въезд в Полтавскую область из-за заторов закроют для всех видов транспорта с 14.00

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Въезд в Полтавскую область из-за заторов закроют для всех видов транспорта с 14.00

 Въезд в Полтавскую область будет закрыт для всех видов транспорта с 14:00 среды в связи с заторами, сообщило Государственное агентство автомобильных дорог Украины "Укравтодор".

"В связи с заторами с 14:00 26 декабря въезд в Полтавскую область закрыт для всех видов транспорта", - говорится в сообщении "Укравтодора" на странице в Facebook.

В настоящее время заторы ликвидированы на автомобильной дороге Р-42 Лубны-Миргород-Опошня и Т-17-16 Хорол-Семеновка-Кременчуг. Сложная ситуация сохраняется на автодороге М-03 Киев-Харьков и на Н-08 Борисполь-Днепр-Запорожье-Мариуполь.

Теги: #укравтодор #полтавская_область #непогода
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