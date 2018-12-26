За период действия военного положения в Украину не пустили почти 1650 граждан РФ

Государственная пограничная служба Украины за весь период действия военного положения в десяти областях не пропустила на территорию Украины около 1650 граждан Российской Федерации, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" спикер Госпогранслужбы Олег Слободян.

По его словам, речь идет о периоде с 26 ноября по 26 декабря.

О.Слободян уточнил, что за последние сутки в Украину не допустили 89 граждан России.

Как известно, в 14.00 среды, 26 декабря, истекает 30-дневный срок военного положения, введенного указом президента Украины Петра Порошенко в 10 областях Украины и внутренних водах Азово-Керченской акватории.

Военное положение было введено с 14.00 26 ноября, но фактически вступило в силу 28 ноября после опубликования закона об утверждении указа президента "О введении военного положения в Украине".

Военное положение вводилось в 10 областях - Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской, Херсонской, а также во внутренних водах Украины Азово-Керченской акватории.

30 ноября глава Государственной пограничной службы Украины Петр Цигикал сообщил, что ведомство усилило меры контроля на границе и ограничило въезд в страну граждан Российской Федерации мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов допустил, что ограничения для мужчин – граждан РФ - при въезде на территорию Украины могут остаться и после прекращения военного положения.