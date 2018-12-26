События

12:53 26.12.2018

РФ и ОРДО игнорируют предложение о видеоконференции по заложникам

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РФ и ОРДО игнорируют предложение о видеоконференции по заложникам

 Украинская сторона в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) до сих пор не получила ответа от представителей РФ и отдельных районов Донецкой области (ОРДО), а также получила отказ от ОРЛО на предложение о проведении видеоконференции гуманитарной подгруппы 27 декабря, где предлагала обсудить новые инициативы Киева по освобождению заложников и политзаключенных.

"До сих пор мы не получили никакого ответа от РФ и представителей ОРДО ... А представители ОРЛО прислали письмо, в котором отказались от скайп-конференции и назвали инициативы Украины и освобождения заложников "пиар акцией", - написала в среду днем на своей странице в соцсети Фейсбук представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Ирина Геращенко.

Она также отметила, что украинская сторона ожидала более активной и конструктивной позиции и от координатора ОБСЕ в гуманитарной подгруппе посла Тони Фриша: "Он предложил провести конференцию 29, а не 27 (мы согласны на 29 декабря, конечно, но от представителей ОБСЕ ожидаем более заинтересованной позиции и большей инициативы в решение гуманитарных вопросов)".

И.Геращенко напомнила, что украинская сторона в ТКГ ранее предложила провести 27 декабря видеоконференцию гуманитарной группы, чтобы еще раз попытаться сблизить позиции в вопросе освобождения заложников. Тогда же представители Украины передали конкретные предложения, списки, и предложение осуществить "большое освобождение в формате 22-22, 39-11 и 33-8 5 января, в канун Рождества".

"Тем не менее, украинская сторона требует освобождения заложников и политзаключенных. Я обратилась к представителю Украины в ТКГ Евгению Марчуку, чтобы 27 декабря, во время скайп-конференции группы по безопасности, он также поднял вопрос перед РФ и ОБСЕ о необходимости проведения скайп-конференции гуманитарной группы с одним вопросом - освобождение заложников. Мы готовы говорить о разных форматах, обсудить каждую фамилию, сделать все для сближения позиций и освобождения задержанных. Было бы очень правильно и гуманно освободить всех к Рождеству, к 7 декабря 2019г", - написала она.

Как сообщалось, 21 декабря украинская сторона в ТКГ направила ОБСЕ письма с предложением о проведении видеоконференции гуманитарной подгруппы 27 декабря, на котором обсудить новые инициативы Киева по освобождению заложников и политзаключенных, о которых также проинформировала ОБСЕ.

Теги: #геращенко #заложники #ткг #ордло
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