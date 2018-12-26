Новогодняя ночь в Киеве будет без осадков и с небольшими морозами, прогнозирует директор Укргидрометцентра

Директор Украинского гидрометцентра Николай Кульбида сообщил, что новогодняя ночь в Киеве, как ожидается, будет без осадков и с небольшими морозами, днем 1 января температура достигнет плюсовых значений.

"Будет очень разная погода в новогоднюю ночь", - сказал он в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" в среду.

По словам Н.Кульбиды, на западе страны новогодняя ночь начнется с мокрого снега, с переходом в дождь. В северных областях ночью будет без осадков, около -5-7°, но утром начнется мокрый снег, который на протяжении дня 1 января перейдет в дождь, а температура повысится до плюсовых значений. На востоке ожидается, что погода будет без осадков и морозная как ночью, так и днем. На юге будет без осадков с небольшим морозом ночью и около 0° днем.

"Киев как раз попадает в зону, когда новогодняя ночь будет еще без осадков и с небольшими морозами, а утром начнутся осадки (снег - ИФ), которые потом перейдут в дождь. Таким образом, днем 1-го числа температура воздуха будет плюсовой, до +2-3°", - добавил Н.Кульбида.

Кроме того, по его словам, начиная с 4 января есть вероятность прохождения волны холодного воздуха на протяжении 2-3 суток, со снижением температуры в ночное время до -10-15° (восточные, северные и центральные области Украины).

Что касается погоды до новогодних праздников, то, по словам Н.Кульбиды, с 27 по 31 декабря Гидрометцентр не ожидает существенного ухудшения погодных условий.

В то же время, он отметил, что будет небольшой снег и мокрый снег, а температура воздуха будет колебаться от -2-7° ночью (на северо-востоке до -10°) до +1-3°.