Приход УПЦ (МП) из села в Хмельницкой области перешел в ПЦУ

Свято-Николаевский приход (Украинская православная церковь (Московского патриархата) в с.Доброгорща Хмельницкого района Хмельницкой области изъявил желание перейти в Православную церковь Украины (ПЦУ).

"Имеем большую радость принять братьев и сестер Свято-Николаевского прихода с.Доброгорща Хмельницкого района (Русская православная церковь в Украине) во главе с настоятелем, священником Александром Булановым в Хмельницкой епархии Православной церкви Украины", - написал митрополит Хмельницкий и Каменец-Подольский Антоний (Махота) из новосозданной ПЦУ на своей странице в Фейсбуке.

Он также опубликовал фотокопию письма с просьбой прихожан.

Как сообщалось, Верховная Рада 20 декабря приняла в целом закон, обязывающий УПЦ (МП) в своем названии указать принадлежность к РПЦ. Соответствующий законопроект №5309 за основу и в целом поддержали 240 народных депутатов.

Документ предусматривает, что религиозная организация, входящая в структуру религиозной организации с центром в государстве, совершившем военную агрессию против Украины и временно оккупировавшем ее территорию, обязана в названии отображать принадлежность к такой религиозной организации за пределами страны. Такая религиозная организация в Украине будет обязана в своем уставном названии полностью указывать название той организации, частью которой она является, и центр которой находится за пределами Украины, с допустимым добавлением слов "в Украине".

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий в тот же день подписал закон и направил его на подпись президента.

22 декабря президент Украины Петр Порошенко подписал данный закон.

26 декабря на сайте Верховной Рады в истории прохождения законопроекта появилось указание, что документ "возвращен с подписью от президента".

Закон вступает в силу с момента его публикации. После вступления в силу закона центральный орган исполнительной власти, реализующий государственную политику в сфере религии, должен провести религиоведческую экспертизу зарегистрированных уставов религиозных организаций. Если будут установлены обстоятельства, регулируемые данным законом, этот госорган обязан через официальное издание "Урядовый курьер" проинформировать о них соответствующую религиозную организацию.