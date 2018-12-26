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11:14 26.12.2018

"Укравтодор" из-за снега ограничил движение в Днепропетровской, Черниговской, Кировоградской и Полтавской областях

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"Укравтодор" из-за снега ограничил движение в Днепропетровской, Черниговской, Кировоградской и Полтавской областях

 Государственное агентство автомобильных дорог Украины "Укравтодор" по состоянию на 6:00 26 декабря 2018 года ограничило проезд крупногабаритного, грузового и пассажирского транспорта в Днепропетровской, Черниговской, Кировоградской и Полтавской областях из-за сильного снега и ветра 20-25 м/с.

"Толщина снежного покрова в сутки в указанных областях достигает от 6 до 60 см. Порывы ветра образуют переметы высотой от 1 до 1,5 м, что затрудняет работу снегоуборочной техники и сдерживает процесс своевременного обеспечения проезда", – указано в сообщении агентства в среду.

В Кировоградской области ограничения были введены с 13:00 25 декабря, тогда как в трех других областях – с 0:00 26 декабря. В частности, в Кировоградской области в настоящее время ограничено движение крупногабаритного и пассажирского транспорта, а на а/д М-04 на участке Знаменка-Александрия и М-13 Кировоград-Платоново – любого транспорта.

В Черкасской области ограничено движение для большегрузного и общественного транспорта на а/д государственного значения Н-01 Киев-Знаменка, км 123+850 - 241+622 и Н-08 Борисполь - Днепр-Запорожье-Мариуполь, км 81+300 - 169+117.

В Полтавской области с 00:00 26 декабря ограничено движение для крупногабаритного и общественного транспорта по дорогам общего пользования государственного значения по области.

В Днепропетровской области ограничено движение крупногабаритного и пассажирского транспорта на участках а/д: М-04 Знаменка-Луганск-Изварино, км 72+088 - 151+680; Н-08 Борисполь-Днепр-Запорожье-Мариуполь, км 296+735 - 370+915; Н-23 Кропивницкий - Кривой Рог - Запорожье, км 81+735 - 105+313.

"Укравтодор" сообщает, что по состоянию на 6:00 26 декабря завершаются работы по восстановлению проезда на дорогах Кировоградской области – Н-23 Кропивницкий - Кривой Рог - Запорожье, в районе с.Братолюбовка; Николаевской области – М-13 Кропивницкий - Платоново, км 76+140 (6 участков заносов); Черкасской области – Н-08 Борисполь-Днепр-Запорожье, 10 км до границы с Полтавской областью; Полтавской области – Н-08 Борисполь-Днепр-Запорожье, на границе с Черкасской областью.

По данным агентства, сейчас затруднен проезд к 4-м населенным пунктам в Кировоградской области - а/д М-12, М-13, М-22 и Н-23 и к 1 населенному пункту в Черкасской области - а/д Н-08, однако его планируется восстановить до полудня в среду.

На остальной территории наблюдается местами небольшой снег в Закарпатской, Львовской, Ровенской, Тернопольской, Черновицкой, Донецкой, Луганской и Харьковской областях. Средняя температура воздуха на территории страны колеблется от -2 до -8 ° С. Проезд на других дорогах государственного значения, кроме перечисленных, обеспечен.

Состояние покрытия на а/д государственного значения в большинстве областей заснеженное, в Киевской, Николаевской областях снежные переметы, в Херсонской, Донецкой областях - гололедица.

Теги: #транспорт #укравтодор #непогода
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