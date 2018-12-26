События

11:03 26.12.2018

В Нижнем Новгороде украинца осудили на 8 лет по делу о шпионаже и попытке контрабанды

1 мин читать
В Нижнем Новгороде украинца осудили на 8 лет по делу о шпионаже и попытке контрабанды

Нижегородский областной суд вынес обвинительный приговор гражданину Украины Игорю Кияшко, которому ранее предъявили обвинения в шпионаже и попытке контрабанды частей двигателя военного самолета.

"Назначено восемь лет строгого режима", - сообщил в среду агентству "Интерфакс-Поволжье" руководитель объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции Нижегородской области Валерий Лазарев.

Он не уточнил статьи УК РФ, по которым И.Кияшко был признан виновным.

"Заседание проходило в закрытом режиме из-за секретных сведений", - добавил В.Лазарев.

В июне адвокат И.Кияшко сообщал агентству "Интерфакс-Поволжье", что, по версии следствия, гражданин Украины приехал в Нижегородскую область, чтобы приобрести составные части авиационных двигателей военных самолетов типа МиГ-29.

По версии следствия, 10 апреля текущего года И.Кияшко заплатил за эти части $46,2 тыс. и был задержан сотрудниками спецслужб в одной из нижегородских гостиниц после получения товара. Следователи утверждают, что приобретенные части двигателя он собирался вывезти на территорию Украины. Позднее ему предъявили обвинение по ч.1 ст. 30 ч.1 ст. 226.1 (приготовление к контрабанде оборудования, которое может быть использовано при создании военной техники).

Кроме того, следователи подозревали И.Кияшко в том, что он пытался приобрести копии технической документации по многофункциональной радиолокационной станции, входящей в состав зенитно-ракетного комплекса С-400. Ему было предъявлено обвинение по ст. 276 УК РФ (шпионаж).

Теги: #рф #обвинение #суд #украинец
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Полиция ищет взрывчатку в Харьковском райсуде

В дополненном списке санкций РФ оказались украинские политики, отказавшиеся сотрудничать с "Оппозиционной платформой – За жизнь"

Крымский суд оставил под арестом пятерых украинцев с кораблей ВМС, захваченных в Черном море

Суд в США принял "символичное" решение в отношении КНДР, обязав выплатить семье умершего студента более $500 млн

Российский космонавт подтвердил, что отверстие в "Союзе" было просверлено изнутри корабля

Суд перенес заседание по делу экс-нардепа Мартыненко на 28 декабря – ЦПК

Водитель автобуса Ростов-Харьков пытался тайком ввезти из РФ партию инструментов – Госпогранслужба

СБУ заблокировала в 2018 году более 300 интернет-ресурсов, используемых РФ в гибридной войне против Украины

Опасность российской агрессии сохраняется – Порошенко

Моряк Владислав Костишин признает себя военнопленным – адвокат

ПОСЛЕДНЕЕ

"Укравтодор" из-за снега ограничил движение в Днепропетровской, Черниговской, Кировоградской и Полтавской областях

Движение транспорта осложнено из-за непогоды на участках дорог в Полтавской и Черкасской областях, местами заторы до 20 км - ГСЧС

Заседание СНБО состоится в среду – источник

Госкино выделит более 2 млн грн для съемок нового фильма

В среду днем истекает срок введенного в 10 областях Украины военного положения

В Волынской области горел пассажирский автобус международного сообщения, следовавший из Киева в Польшу - ГСЧС

За минувшие сутки через КПВВ на Донбассе последовало 25,7 тыс. человек

В ряде областей Украины обесточенными остаются 479 населенных пунктов

В Днепропетровской области объявлено штормовое  предупреждение

В Китае задержан злоумышленник, угнавший автобус и насмерть задавивший восемь человек

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА