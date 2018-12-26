В Нижнем Новгороде украинца осудили на 8 лет по делу о шпионаже и попытке контрабанды

Нижегородский областной суд вынес обвинительный приговор гражданину Украины Игорю Кияшко, которому ранее предъявили обвинения в шпионаже и попытке контрабанды частей двигателя военного самолета.

"Назначено восемь лет строгого режима", - сообщил в среду агентству "Интерфакс-Поволжье" руководитель объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции Нижегородской области Валерий Лазарев.

Он не уточнил статьи УК РФ, по которым И.Кияшко был признан виновным.

"Заседание проходило в закрытом режиме из-за секретных сведений", - добавил В.Лазарев.

В июне адвокат И.Кияшко сообщал агентству "Интерфакс-Поволжье", что, по версии следствия, гражданин Украины приехал в Нижегородскую область, чтобы приобрести составные части авиационных двигателей военных самолетов типа МиГ-29.

По версии следствия, 10 апреля текущего года И.Кияшко заплатил за эти части $46,2 тыс. и был задержан сотрудниками спецслужб в одной из нижегородских гостиниц после получения товара. Следователи утверждают, что приобретенные части двигателя он собирался вывезти на территорию Украины. Позднее ему предъявили обвинение по ч.1 ст. 30 ч.1 ст. 226.1 (приготовление к контрабанде оборудования, которое может быть использовано при создании военной техники).

Кроме того, следователи подозревали И.Кияшко в том, что он пытался приобрести копии технической документации по многофункциональной радиолокационной станции, входящей в состав зенитно-ракетного комплекса С-400. Ему было предъявлено обвинение по ст. 276 УК РФ (шпионаж).