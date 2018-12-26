События

11:01 26.12.2018

Движение транспорта осложнено из-за непогоды на участках дорог в Полтавской и Черкасской областях, местами заторы до 20 км - ГСЧС

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Движение транспорта осложнено из-за непогоды на участках дорог в Полтавской и Черкасской областях, местами заторы до 20 км - ГСЧС

 На некоторых участках автодорог в Полтавской и Черкасской областях в среду утром остается осложненным движение транспорта из-за непогоды, местами наблюдаются заторы до 20 км.

Как сообщается на сайте Госслужбы Украины по ЧС, по состоянию на 9:00 в Полтавской области было затруднено движение на автодороге М-03 между с.Красногоровка Великобагачанского района и с.Червоное Хорольского района (затор около 20 км). Полиция перекрыла движение для работы техники автодора. Движение периодически возобновляется.

Осложненным является и движение на автодороге Золотоноша–Кременчуг (трасса Н-08) вблизи с.Липовое. В заторе – около 50 автомобилей. Организован пункт обогрева в помещении школы с.Святиловка.

В Черкасской области затруднено движение на автодороге Золотоноша - Кременчуг (трасса Н-08) на участке вблизи с.Тимченки Чернобаевского района. В пробке остаются около 10 транспортных средств.

На других автодорогах государственного и местного значения движение транспорта обеспечено.

Всего оказана помощь в буксировке более 650 транспортных средств, в которых находилось около 1500 человек.

Теги: #транспорт #гсчс
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