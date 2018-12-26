Заседание СНБО состоится в среду – источник

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины соберется в среду, 26 декабря, в Киеве.

"Планируется, что сегодня в 14:00 состоится заседание СНБО", - сказал агентству "Интерфакс-Украина" источник, близкий к СНБО.

Собеседник агентства не уточнил, какие именно вопросы планирует рассмотреть СНБО.

В свою очередь источник в СНБО сообщил агентству, что Совет нацбезопасности и обороны подведет итоги 30-дневного военного положения в 10 областях и внутренних водах Азово-Керченской акватории.

На вопрос, насколько вероятно, что СНБО рассмотрит вопрос о продлении военного положения, собеседник сказал, что оснований для пролонгирования военного положения нет.

"Возможно, также рассмотрят вопрос расширения санкций против Российской Федерации", - сказал собеседник агентства.

Как сообщалось, последнее заседание СНБО состоялось в ночь на 26 ноября. СНБО тогда поддержал введение правового режима военного положения на 60 дней на всей территории Украины.

В тот же день Верховная Рада приняла закон о поддержке указа президента Украины о введении военного положения сроком на 30 дней в 10 областях страны.