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10:07 26.12.2018

В среду днем истекает срок введенного в 10 областях Украины военного положения

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В среду днем истекает срок введенного в 10 областях Украины военного положения

В 14.00 среды истекает 30-дневный срок военного положения, введенного указом президента Украины Петра Порошенко в 10 областях Украины.

Военное положение было введено с 14.00 26 ноября, но фактически вступило в силу 28 ноября после опубликования закона об утверждении указа президента Украины "О введении военного положения в Украине".

Военное положение вводилось на 30 суток в 10 областях - Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской, Херсонской, а также во внутренних водах Украины Азово-Керченской акватории.

30 ноября глава Государственной пограничной службы Украины Петр Цигикал сообщил, что ведомство усилило меры контроля на границе и ограничило въезд в страну граждан Российской Федерации мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов допустил, что ограничения для мужчин – граждан РФ - при въезде на территорию Украины могут остаться и после прекращения военного положения.

Данный правовой режим был введен после открытой вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины в Азово-Черноморском бассейне, в результате которой были взяты в плен украинские военные моряки, а корабли Военно-Морских сил ВСУ – захвачены РФ.

Как отмечал П.Порошенко, причиной введения военного положения была не только открытая вооруженная агрессия Российской Федерации против Украины в Азово-Черноморском бассейне, но и значительное усиление группировок войск РФ вдоль границы с Украиной в последние месяцы.

По словам президента, за три недели действия военного положения была максимально укреплена линия обороны, а военнослужащие – готовы в любой момент дать адекватный ответ на провокации агрессора.

Также, как отмечал П.Порошенко, в рамках введения правового режима военного положения было много сделано для укрепления обороноспособности Украины в целом: усилена противовоздушная оборона, на угрожающих направлениях наращены силы и средства в Воздушных силах, повысилась интенсивность подготовки органов управления и войск, особенно на территории 10 областей, которые граничат с Российской Федерацией и территориями, где дислоцируются ВС РФ.

Президент Украины подчеркивал, что военное положение было введено как превентивная мера для того, чтобы "агрессор намного большую цену заплатил, если примет чрезвычайно безответственное решение о продолжении агрессии против нашего государства".

В течение прошедшего месяца П.Порошенко не единожды заявлял, что военное положение не будет продолжено, если не начнется широкомасштабная агрессия – вторжение войск Вооруженных сил Российской Федерации на территорию Украины за пределами линии столкновения и административной границы оккупированного Россией Крыма.

28 ноября обнародован указ президента Украины П.Порошенко №393/2018 "О введении военного положения в Украине", которым вводится военное положение на 30 суток - с 14.00 26 ноября до 14.00 26 декабря 2018 года.

Теги: #указ #военное_положение
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