События

10:03 26.12.2018

В Волынской области горел пассажирский автобус международного сообщения, следовавший из Киева в Польшу - ГСЧС

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В Волынской области во время движения загорелся автобус международного сообщения в направлении Киев-Варшава, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Согласно сообщению, пожар возник около 02:54 в двухэтажном автобусе "Неоплан" на трассе М 07 "Ковель–Киев" вблизи остановки с.Марьяновка Ковельского района.

"Автобус следовал по маршруту "Киев-Варшава", на момент возникновения пожара внутри находилось 10 человек (7 пассажиров и три человека экипажа)", - сказано в сообщении.

В информации уточняется, что пассажиры самостоятельно покинули транспортное средство до прибытия пожарных. Никто из них не пострадал.

Как отмечается, возгорание ликвидировали около часа. В результате пожара были уничтожена внутренняя облицовка автобуса, отсек двигателя, некоторые вещи и документы водителей и пассажиров.

Причина пожара устанавливается.

Теги: #автобус #гсчс #пожар #волынская_область
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