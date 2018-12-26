В Волынской области горел пассажирский автобус международного сообщения, следовавший из Киева в Польшу - ГСЧС

В Волынской области во время движения загорелся автобус международного сообщения в направлении Киев-Варшава, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Согласно сообщению, пожар возник около 02:54 в двухэтажном автобусе "Неоплан" на трассе М 07 "Ковель–Киев" вблизи остановки с.Марьяновка Ковельского района.

"Автобус следовал по маршруту "Киев-Варшава", на момент возникновения пожара внутри находилось 10 человек (7 пассажиров и три человека экипажа)", - сказано в сообщении.

В информации уточняется, что пассажиры самостоятельно покинули транспортное средство до прибытия пожарных. Никто из них не пострадал.

Как отмечается, возгорание ликвидировали около часа. В результате пожара были уничтожена внутренняя облицовка автобуса, отсек двигателя, некоторые вещи и документы водителей и пассажиров.

Причина пожара устанавливается.