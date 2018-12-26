События

08:52 26.12.2018

За минувшие сутки через КПВВ на Донбассе последовало 25,7 тыс. человек

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Контрольно-пропускные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения в зоне проведения операции Объединенных сил 26 декабря открылись по графику и работают в штатном режиме в соответствии с зимним графиком, сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы.

"За прошедшие сутки общий пассажиро-транспортный поток оставался динамичным и характеризовался увеличением по сравнению с предыдущим днем. В целом через КПВВ последовало 25,7 тысячи человек и 3,6 тысячи транспортных средств", - говорится в сообщении.

Также в ведомстве сообщают, что в КПВВ "Марьинка" пограничники Краматорского отряда обнаружили три автомобиля, которыми пытались переместить через линию соприкосновения на выезд на временно аннексированную территорию Украины роллеты с аксессуарами, детский бассейн, партию ткани, охранную сигнализацию, воздушный обогреватель и средства личной гигиены на общую сумму почти 40 тыс. грн. Пограничники передали товары работникам фискальной службы для принятия правового решения.

Теги: #кпвв #украина #донбасс
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