События

08:50 26.12.2018

В ряде областей Украины обесточенными остаются 479 населенных пунктов

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В результате осложнения погодных условий (дождь, местами мокрый снег и порывы ветра) в результате срабатывания автоматической системы защиты ЛЭП обесточенными остаются 479 населенных пунктов в десяти областях, сообщает пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины.

"В результате осложнения погодных условий (дождь, местами мокрый снег и порывы ветра) в результате срабатывания автоматической системы защиты ЛЭП обесточены 479 населенных пунктов в десяти областях, а именно: Днепропетровская - 172, Полтавская - 119, Кировоградская - 68, Луганская - 47, Харьковская - 33 Черкасская - 12, Сумская - 9, Донецкая - 9, Черниговская - 8 и Николаевская – 2", - указано в сообщении на сайте ГСЧС в среду утром.

Бригады облэнерго проводят мероприятия по восстановлению электроснабжения населенных пунктов.

Ранее в министерстве внутренних дел сообщали об обесточивании в 556 населенных пунктах девяти областей.

Теги: #непогода #гсчс #украина
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