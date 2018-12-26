В Днепропетровской области объявлено штормовое  предупреждение

Днепропетровским региональным центром по гидрометеорологии на 26 декабря 2018 объявлено штормовое предупреждение в связи с усилением западного ветра до15-20 м/с, сообщается на сайте ГУ ГСЧС в Днепропетровской области.

По прогнозам синоптиков 26 декабря ожидается облачная погода. Ночью умеренный, днем небольшой снег. Местами метель. На дорогах гололедица. Ветер западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха по области ночью 5-10°, днем 1-6° мороза. По городу ночью 7-9°, днем 3-5° мороза.

27 декабря ожидается облачная погода. Ночью повсеместно умеренный, днем местами небольшой снег. Слабая метель. На дорогах гололедица. Ветер западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 1-6°, днем от 3° мороза до 2° тепла.

28 декабря также ожидается облачная погода. Без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 4-9°, днем 0-5° мороза.

В ночь на среду на дорогах Днепропетровской области из снежного плена сотрудники ГСЧС освободили 121 автомобиль, в том числе 10 автомобилей скорой медицинской помощи, 5 автобусов, 47 грузовых и 59 легковых автомобиля. В машинах находилось 223 человека. в том числе 2 детей.

В 60 случаях транспортные средства вытягивались из кюветов и заносов с помощью специальной техники.

Также было убрано 45 поваленных деревьев.