События

06:38 26.12.2018

В Черновицкой области правоохранители разоблачили жителя при перевозке контрафактного спирта

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В Черновицкой области правоохранители разоблачили местного жителя при перевозке 1,6 тыс. литров контрафактного спирта без наличия документов, сообщила пресс-служба Национальной полиции области.

"Вечером 25 декабря на автодороге сообщением Сокиряны-Черновцы правоохранители остановили микроавтобус "Mercedes-Vito" под управлением 30-летнего жителя областного центра. При осмотре салона автомобиля обнаружено пластиковые бочки со спиртом общим объемом 1600 литров", - говорится в сообщении.

Как отмечается, на место происшествия полицейские вызвали сотрудников Государственной фискальной службы для решения вопроса об открытии уголовного производства по ст.204 (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) Уголовного кодекса Украины.

Теги: #черновицкая_область #спирт #украина #фальсификат
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