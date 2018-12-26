События

05:38 26.12.2018

США осуждают террористическую атаку на МИД Ливии в Триполи

1 мин читать

США осуждают теракт, направленный против МИД Ливии, в котором погибло три человека, сообщил зампредставителя госдепа США Роберт Палладино в своем Twitter.

"США решительно осуждают сегодняшнюю террористическую атаку на министерство иностранных дел в Триполи", - написал Р.Палладино.

"Мы выражаем наши искренние соболезнования и выступаем со всеми ливийцами, которые борются с терроризмом и работают в направлении процветания, стабильности и безопасности Ливии", - отметил он.

Ранее во вторник сообщалось, что три человека погибли и 21 пострадал в результате взрыва в здании Министерства иностранных дел Ливии в Триполи. Один погибший - смертник, приведший в действие взрывное устройство, еще одного нападавшего застрелил охранник. О третьем погибшем информации нет.

Теги: #сша #теракт #ливия
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

ИГ взяло на себя ответственность за атаку на МИД Ливии в Триполи

Трамп не знает, когда закончится "шатдаун", и не меняет позицию по стене на границе с Мексикой

Не менее трех человек, в том числе двое нападавших, погибли при теракте в МИД Ливии

Взрыв раздался в здании ливийского МИД в Триполи

Суд в США принял "символичное" решение в отношении КНДР, обязав выплатить семье умершего студента более $500 млн

США направят в Турцию делегацию для координации вывода американских войск из Сирии

Трамп выдал разрешение на строительство еще 185 км стены на границе с Мексикой

В Барселоне усилены меры безопасности из-за угрозы терактов в праздники

Неизвестный открыл огонь из автомата по витрине ресторана в Брюсселе

Военные в США не перестанут сообщать о перемещениях Санты

ПОСЛЕДНЕЕ

В Одессе полицейские отпустили двух участников столкновений на акции протеста

В Волынской области горел пассажирский автобус международного сообщения, следовавший из Киева в Польшу

МинВОТ: в Черном море село на мель судно, незаконно заходившее в Крым

В Индии открыли самый большой в стране мост

Сирийские системы ПВО открыли огонь по мишеням близ Дамаска

Из-за непогоды в нескольких областях образовались пробки

В Украине из-за непогоды обесточено 556 населенных пунктов

Боевики разместили 22 системы "Град" в Луганской области

В четырех областях Украины из-за снегопада ограничено движение транспорта

В дополненном списке санкций РФ оказались украинские политики, отказавшиеся сотрудничать с "Оппозиционной платформой – За жизнь"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА