В Одессе полицейские отпустили двух участников столкновений на акции протеста

В Одессе правоохранители после составления административных протоколов допроса отпустили двух задержанных ранее участников столкновений во время акции против строительства кинологической площадки, сообщила пресс-служба Национальной полиции Одесской области в Facebook.

Отмечается, что действия одного из них квалифицируются по ст.173 (мелкое хулиганство), другого – по ст.185 (злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы, военнослужащего) КоАП.

В настоящее время оба гражданина опрошены и отпущены.

"Третий участник акции опрошен в рамках начатого уголовного производства по ст.342 Уголовного кодекса Украины. После вручения ему повестки о вызове в орган досудебного расследования он также будет отпущен", - информируют правоохранители.

Ранее в полиции сообщали, что в Одессе участники акции протеста против строительства кинологической площадки, применяя слезоточивый газ, устроили потасовку с правоохранителями.

Согласно с информацией, в ходе акции один из правонарушителей также высказывался нецензурной бранью в сторону полицейских. Его вывели с места проведения акции и сопроводили к служебному автомобилю.

"Двое других участников акции, чтобы помешать правоохранителям задержать товарища, отправились следом. Один из них ударил полицейского, а другой оказал неповиновение полицейским и мешал им посадить в автомобиль правонарушителя", - уточнили в полиции.