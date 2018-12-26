В Индии открыли самый большой в стране мост

В Индии во вторник открыли самый длинный в стране железнодорожный и автомобильный мост, сообщает газета Times of India.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди принял участие в церемонии открытия этого объекта в штате Ассам на востоке страны.

Мост через реку Брахмапутра протяженностью 4,94 км получил название Богибиль. Он был открыт в день рождения бывшего премьера страны Аталы Бихари Ваджпаи, который ушел из жизни в августе этого года. Именно при нем начались работы по возведению этого моста в 2002 году.

Местные СМИ отмечают, что решение о строительстве этого объекта было принято в рамках усилий, направленных на повышение обороноспособности Индии на границе с Китаем. Этот мост позволит Индии более быстро перебрасывать своих военных на другой берег реки.

Кроме того, мост спроектирован таким образом, что на него в случае необходимости смогут приземляться истребители.