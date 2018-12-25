Из-за непогоды в нескольких областях образовались пробки

В результате погодных условий в нескольких областях Украины на автодорогах осложнено движение, образовались пробки, сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

В частности, в Черкасской области затруднено движение на автодороге Золотоноша-Кременчуг (трасса Н-08) на участке между селами Приднепровское и Первомайское Чернобаевского района. В пробке находится около 120 транспортных средств.

"Затруднено движение на автодороге Чигирин-Черкассы (трасса Р-10) вблизи села Трушовцы Чигиринского района. Из пробки освобождено 14 автомобилей (еще остается около 15 единиц). В Полтавской области затруднено движение на автодороге М-03, вблизи с.Красногоровка, Великобагачанского района (образовалась пробка протяженностью около 3 км)", - сказано в сообщении.

Отмечается, что полиция перекрыла движение для работы техники автодора.

Также затруднено движение на автодороге Золотоноша-Кременчуг (трасса Н-08) вблизи с.Липовое. В пробке находится около 40 автомобилей. Организованы пункты обогрева в отеле с.Липовое и в помещении школы с.Святиловка.

По информации ведомства, особенно острой является ситуация в Полтавской, Черкасской и Кировоградской областях.

"По состоянию на 17 часов на Черкасщине спасатели совместно с работниками полиции и автодора оказали помощь около 300 гражданам, находившихся в 130 транспортных средствах. Больше всего случаев зарегистрировано на автодорогах в Звенигородском, Уманском, Городищенском, Чигиринском, Черкасском, Каневском и Золотоношском районах", - отметили в ГСЧС.

"Синоптики объявили штормовое предупреждение на территории Украины. В этот период призываем граждан учитывать предупреждения и ограничить пользование транспортными средствами", - заявляют в ведомстве.