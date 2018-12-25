События

22:36 25.12.2018

В Украине из-за непогоды обесточено 556 населенных пунктов

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В результате ухудшения погодных условий произошло обесточивание 556 населенных пунктов в девяти областях Украины, сообщает пресс-служба министерства внутренних дел Украины.

"По данным ГСЧС Украины, по состоянию на 19:00 вследствие ухудшения погодных условий (сильный ветер, дождь), обесточены 556 населенных пунктов в девяти областях: Полтавская область - 131, Днепропетровская - 117, Донецкая - 14, Кировоградская - 96, Харьковская - 78, Луганская - 43, Сумская - 40, Николаевская - 20 Черкасская – 17", - говорится в сообщении на сайте ведомства во вторник вечером.

Утром 25 декабря в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям сообщали об обесточивании в 128 населенных пунктах.

Теги: #непогода #украина #обесточивание
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Интерфакс-Украина
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