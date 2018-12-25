Боевики разместили 22 системы "Град" в Луганской области

Наблюдательная миссия ОБСЕ зафиксировала недалеко от Луганска среди вооружения боевиков реактивные системы залпового огня (РСЗО) БМ-21 "Град", размещенные с нарушением линий отвода тяжелого вооружения, согласованных минскими соглашениями, сообщает пресс-центр Операции объединенных сил в Facebook.

"22 декабря 2018 года БПЛА мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировал неподалеку от Хрустального (бывший Красный Луч) 22 реактивные системы залпового огня (БМ-21 "Град", 122 мм)", - говорится в сообщении.

В пресс-центре также напомнили, что в отчетах от 17 и 22 ноября 2018 года ОБСЕ уже отмечал скопление боевиками вблизи этого населенного пункта систем залпового огня. Тогда их было 16 и 21.

Также за линией отвода в постоянном месте хранения тяжелого вооружения в неподконтрольном Украине районе Луганской области ОБСЕ зафиксировала отсутствие определенного количества тяжелого вооружения.

"Не хватает 14 единиц самоходных гаубиц (2С1), 10 буксировочных гаубиц (девяти Д-30 "Лягушка", 122 мм и одной 2А65 "Мста-Б", 152 мм), а также четырех единиц РСЗО", - отметили в СЦКК.