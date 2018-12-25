В четырех областях Украины из-за снегопада ограничено движение транспорта

В Кировоградской области ограничено движение крупногабаритного и пассажирского транспорта на автодорогах общего пользования, сообщила пресс-служба патрульной полиции области.

"С 13.00 часов 25 декабря 2018 года до улучшения погодных условий ограничено движение большегрузного и пассажирского транспорта на автомобильных дорогах общего пользования в пределах области. Ограничено движение всех видов транспортных средств на автомобильных дорогах общего пользования М-13 Кировоград - Платоново и М-04 на участке Знаменка – Александрия", - говорится в сообщении.

Кроме того, запретили движение школьных автобусов, а для учеников школ будет организовано дистанционное обучение.

"Ограничено перевозки организованных детских групп пассажирским и автомобильным транспортом", - отметили в полиции.

В пресс-службе патрульной полиции Кировоградской области позже добавили, что ограничено движение транспорта еще в трех областях, а именно Полтавской с 17.00 25 декабря до 02.00 часов 26 декабря, а также Черкасской и Сумской.