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20:34 25.12.2018

Трамп не знает, когда закончится "шатдаун", и не меняет позицию по стене на границе с Мексикой

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Трамп не знает, когда закончится "шатдаун", и не меняет позицию по стене на границе с Мексикой

Президент США Дональд Трамп вновь заявил, что федеральные структуры, которых коснулся "шатдаун", не возобновят работу, пока не будет согласован вопрос о выделении средств на строительство стены на границе с Мексикой, сообщает телеканал CNN.

"Я не могу сказать, когда правительство возобновит работу. Но я могу сказать, что этого не произойдет до тех пор, пока у нас не будет стены или забора, как бы вы это не называли", - сказал американский лидер во вторник журналистам в Овальном офисе.

Он также выразил надежду на то, что стена будет возведена быстро.

Президент США Д.Трамп собирается возвести стену на границе с Мексикой, чтобы решить проблему незаконной миграции. На строительство этого объекта требуется $5,7 млрд из бюджета. Однако сенат США, где большинство мест занимают республиканцы, отказался утверждать бюджет с учетом расходов на возведение стены.

В свою очередь американский лидер исполнил угрозу о частичной остановке работы правительства, если он не добьется одобрения строительства стены на границе с Мексикой.

Работа части американских федеральных учреждений была приостановлена 22 декабря. В Белом доме не исключили, что такой "шатдаун" может продлиться как минимум до 3 января, когда начнет работать конгресс нового созыва.

Теги: #президент #сша #стена
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