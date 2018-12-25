События

19:58 25.12.2018

В дополненном списке санкций РФ оказались украинские политики, отказавшиеся сотрудничать с "Оппозиционной платформой – За жизнь"

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Российская Федерация внесла в обновленный список санкций политиков, отказавшихся войти в объединение "Оппозиционную платформу – За жизнь", таким образом, продемонстрировав, кто является ее пятой колонной, считает политолог Кость Бондаренко.

"Таким образом, Россия сделала медвежью услугу партии "За жизнь". Или как они сейчас называются – "Оппозиционная платформа – За жизнь". Поскольку она четко подчеркнула: это наши люди, те, кто ориентируются на Россию. Все остальные – не наши", - сказал он агентству "Интерфакс-Украина", комментируя появление обновленного списка российских санкций во вторник.

Политолог связывает появление обновленного списка санкций с расколом в "Оппозиционном блоке" и отказом части его членов объединиться в "Оппозиционную платформу – За жизнь".

"Было немало намеков со стороны людей, которые ушли в партию "За жизнь". Они неоднократно в неформальных и формальных своих выступлениях давали понять: посмотрим, что будет", - добавил он.

По его мнению, санкционный список демонстрирует, кто является "пятой колонной" Москвы, а в ком РФ видит угрозу своим интересам.

"Вопрос еще и в том, что со многими политиками на протяжении ноября-декабря велись переговоры. Причем, им предлагали разного рода посылы за то, что они войдут в партию Бойко-Медведчука", - сказал К.Бондаренко.

Он также отметил, что в обновленном списке под санкции попали именно те народные депутаты из "Оппозиционного блока2, которые голосовали за исключение Сергея Левочкина и Юрия Бойко из фракции.

"Если первый список, который был опубликован 1 ноября, - это был список Медведева. То нынешний, обновленный, список – это список Медведчука. В нем оказались неугодные ему", - сказал политолог.

Теги: #эксперт #рф #украина #санкции
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