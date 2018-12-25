События

19:20 25.12.2018

РФ добавила в список санкций Укрэксимбанк, СГ "ТАС", "Центрэнерго", "Укроборонпром" и "Укрспецэкспорт"

2 мин читать

Правительство РФ расширило с 68 до 75 список юрлиц, в отношении которых введены санкции во исполнение указа президента "О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юридических лиц РФ", включив в него, в частности, подконтрольные государству Укрэксимбанк и "Центрэнерго", "Укроборонпром" и "Укрспецэкспорт".

Согласно опубликованному во вторник постановлению правительства РФ, в обновленный перечень также вошли принадлежащее Сергею Тигипко ЧАО "Страховая группа "ТАС", ООО "Первая логистическая компания" Максима Шкиля и ООО "Транспортно-экспедиторское предприятие (ТЭП) "Вертикаль" Романа Василевского.

В случае "Первой логистической компании" в постановлении правительства РФ приведен адрес ее киевского офиса, указанный на сайте, тогда как юридический адрес компании -- с.Бережаны Львовской обл.

Что касается ТЭП "Вертикаль", то согласно госреестру компания еще не изменила свой юрадрес в связи с переименованием пр.Московского в пр. Степана Бандеры, однако в опубликованном документе этот проспект уже указан как проспект С.Бандеры.

Все 68 компаний, первоначально включенные в список постановлением правительства РФ от 1 ноября этого года, остались и в обновленном перечне.

Как сообщалось, в отношении юридических и физических лиц, попавших в список, и подконтрольных им организаций применяется блокирование безналичных денежных средств, ценных бумаг и имущества на территории РФ и запрет на вывод капитала за пределы России.

При этом Минфин РФ получил право предоставлять временные разрешения на проведение определенных операций в отношении юрлиц, к которым применяются специальные экономические меры.

Теги: #юрлица #санкции #россия #украина
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Папа Римский на Рождество напомнил о необходимости достижения мира в Украине

В Украине во вторник снег, порывы ветра 15-20 м/с, в горах угроза оползней снега

В результате сложных погодных условий, в Украине обесточено 128 населенных пунктов

Киберполиция задержала хакера, распространявшего вирусы для кражи персональной информации

За минувшие сутки боевики 20 раз открывали огонь по позициям ВСУ

Полозов: Еще один моряк назвал себя военнопленным

Три прихода УПЦ (МП) Львовщины присоединились к ПЦУ

В Житомирской области в результате ДТП 1 человек погиб, еще 7 травмированы

Нас объединяют Украина и вера - Порошенко поздравил украинцев с Рождеством Христовым по григорианскому календарю

Коммунальщики обратились к киевлянам с просьбой не оставлять авто вдоль улиц и дорог, чтобы не мешать очистке столицы от снега

ПОСЛЕДНЕЕ

Мэр Одессы Геннадий Труханов и бизнесмен Владимир Галантерник попали под российские санкции

Лидеры и народные депутаты партии "Оппозиционный блок", лидер партии "Наши" Мураев  попали под российские санкции

Один украинский военный ранен в минувшие сутки на Донбассе - ООС

Киев получил все заказанные и оплаченные 47 польских трамваев Pesa

Турция стягивает войска и тяжелую технику к границе с Сирией

Крымский суд оставил под арестом пятерых украинцев с кораблей ВМС, захваченных в Черном море

В Харьковской области полностью из-за непогоды обесточено 112 населенных пунктов

Одессе задержали мужчину, который в понедельник "заминировал" два важных объекта

Пасмурная, сырая и ветреная погода сохраниться в Украине в ближайшие сутки

Киберполиция разоблачила вмешательство в базы данных госучреждений, воинских частей

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА